Pour la première fois de son histoire, le Rebond alignera la saison prochaine une P1 masculine. Le président Sébastien Dufour revient sur la superbe saison ottintoise et sur le travail de formation qui est dans l’ADN du club: "C’est un super aboutissement pour le club qui a lancé voici sept saisons une filière Garçons. On alignera la saison prochaine une P1 et une P3, c’est important d’avoir des catégories seniors au-dessus d’eux pour nos jeunes. On savait qu’on avait une bonne équipe en deuxième provinciale et qu’on pourrait se frotter avec le haut du tableau mais ce titre est super. Je voudrais souligner la superbe saison de nos équipes seniors cette saison: la P2 Hommes est sacrée, la P1 Dames est première, la R1 est première et n’a plus été battue depuis quatre mois, et la R2 n’a jamais aussi bien presté. C’est une magnifique saison dans l’ensemble."