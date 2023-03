Quarts temps: 14-10, 9-14, 14-14, 15-9

OTTIGNIES: Snackaert 0, Baillet 4, Barme 10 (2x3), Hauet 1, Demonceau 5 (1x3), Vermylen 5, Haesendonck 0, Pirlot 2, Fonteyn 10, Kazadi 10, Habimana 0, Laloux 5.

ALLEUR: Epis 9 (1x3), Henrard 10 (2x3), Woit 0, Minguet M. 6, Decraecker 2, Minguet L. 5, Hertay 6 (2x3), Henin 1, Verscheure 8, Martin 0.

La belle aventure se poursuit pour les Ottintoises qui ont signé ce dimanche une victoire de plus en Régionale 1, la dix-neuvième. La tâche ne fut pourtant pas simple pour le Rebond, privé pour l’occasion de son pilier Sarah Dochez (blessée au tendon d’Achille). "On a manqué de constance face à une équipe d’Alleur qui n’avait rien à perdre, soulignait Olivier Mulaba. Le match fut compliqué."

Menées au score à la mi-temps (23-24), les Ottintoises ont réussi à émerger dans le dernier quart temps. "On n’a pas vraiment eu le contrôle du match parce qu’on a eu beaucoup de déchets offensifs et qu’on a joué au rythme de l’adversaire. Mais la victoire est là et bien évidemment que je suis satisfait."