NIVELLES: Philippe Jacob (B2 – 2 victoires/2), Benoît Denis (B6 – 2 v.), Charles Schoonenbergh (B6 – 1 v.), Mohamed-Lamine Saidi (E2) Ov.).

Les Aclots, quatrièmes, se présentaient avec un E2 à Thuin (quatre B4), troisième. "Même avec un E2, nous aurions pu réussir un résultat. J’ai gagné mes deux premiers matchs. J’ai ensuite glissé et je me suis occasionné une élongation. J’ai dû abandonner, il était impossible de poursuivre", indiquait Philippe Jacob, le capitaine de l’équipe et président des Nivellois. "Benoît Denis et Charles Schonnenbergh ont perdu une rencontre à la belle."

La rencontre à Thuin n’avait pas de véritable enjeu. Les Nivellois, en lutte pour le maintien jusqu’à la fin du premier tour, ont réalisé un deuxième tour parfait. "Nous avons gagné contre des grosses équipes. Cela nous a permis de nous détacher par rapport aux équipes mal classées. Benoît Denis, qui joue avec un picot court, s’est fortement amélioré en deuxième partie de saison. Geoffrey Vang (C0)a lui aussi beaucoup progressé."

Le championnat est maintenant interrompu jusqu’au 15 avril. "La trêve d’un mois est ennuyeuse. Mais, dans mon cas, avec ma blessure de ce week-end, cela me permettra de me soigner", poursuit Philippe Jacob.

Benoît Denis à l’étranger

Nivelles va donc reconduire son bail dans le championnat régional la saison prochaine. "Nous allons malheureusement perdre Benoît Denis qui sera appelé à l’étranger pour le boulot. Nous sommes à la recherche d’un B4 ou d’un B6 pour jouer le maintien la saison prochaine. Ce n’est pas évident. Nous sommes entourés de gros clubs qui sont des aimants à joueurs classés B. Nous devons encore tenir deux ans avant de voir pointer les jeunes. Nous avons quelques bons jeunes qui auront alors le niveau pour monter dans l’équipe première", souligne encore Philippe Jacob.