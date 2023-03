Débuts encourageants pour les kids brabançons

Chez les plus petits, les poussins, un tiers du peloton venait de la Province. On retrouve Adam Balamat (Blancs Gilets) sur le podium, lui qui n’est pas régulier de la compétition et qui combine athlétisme et VTT. Il s’est fait plaisir. "J’étais appelé sur la troisième ligne, et j’ai remonté progressivement mes adversaires. Le circuit n’était pas évident, avec de belles montées mais aussi des passages techniques et une zone avec des racines où je devais faire attention à ne pas dérailler. Mais je suis content."

Alix Falque obtient un encourageant top 5 alors que Iago Fernandez Gervais termine septième. Théa Cuvelier chez les filles est cinquième.

Dans la catégorie des pupilles, Thélio Goossens (VerTT) prend la huitième place dans une catégorie relevée. Son papa était satisfait et impatient de découvrir la prochaine course qui se déroule à moins de 500 mètres de chez lui. Chez les U13, Sacha Bernard (VerTT) prend une bonne seconde place, derrière un adversaire ultra dominateur. Enfin, en U14, Eleonore De Coninck (MTB Team Spirit) termine en cinquième position.