Le Pays Vert a renoué avec la victoire après un bilan d’un point en quatre rencontres qui avait laissé un goût très amer au coach, David Bourlard. Ce dimanche, les Athois sont bien mieux rentrés dans la partie que leurs visiteurs de Jodoigne, toujours en lutte pour leur maintien. Pourtant, c’est le Brabançon Ethan Gilles qui se mettait le premier en évidence en enroulant une belle frappe de l’extérieur de la surface, laquelle passait à un petit mètre des cages défendues par Charlo. Trois minutes plus tard, les joueurs locaux défloraient déjà le marquoir, Vandeville se trouvant à la réception d’un excellent centre de Mundine. Un Jason Vandeville en feu aussi bien offensivement qu’à la récupération en début de partie… avant de devoir céder sa place après un quart d’heure de jeu, visiblement à cause d’un problème musculaire.

Sa sortie désorganisait le bloc athois, qui pouvait remercier Charlo d’avoir sorti une parade d’anthologie sur une tête à bout portant de Puttemans, le capitaine brabançon. Les Athois tentaient bien de se mettre à l’abri, mais Bronckart restait attentif sur une frappe de Nzuzi qui prenait la bonne direction.

Pendant ce temps, le Pays Vert concédait beaucoup - trop – de coups francs dans sa moitié de terrain et sur l’un d’eux, Reuter poussait le ballon au fond des filets au terme d’une phase confuse. La partie semblait alors basculer en faveur des hommes de Steve Dessart. Il fallait compter sur un Charlo attentif sur une frappe de Reuter… et sur la maladresse de Cassange en début de seconde période pour permettre aux Athois de rester au contact. À partir de ce moment, aux alentours de la 50e minute de jeu, la partie baissait clairement en intensité.

Vallera lui redonnait un peu d’entrain en envoyant une frappe sur le poteau, mais c’était le seul fait marquant jusqu’à la 77e, quand l’arbitre refusait aux "Paysverdiens" un penalty qui semblait pourtant flagrant, pour ne leur accorder qu’un corner. Mais il y avait une justice: ce corner en amenait un second, sur lequel la défense de Jodoigne était surmontée, permettant à Herbecq de placer sa tête pour offrir la victoire aux siens. Une juste récompense… Et avec le visage proposé ce dimanche, la fin de saison athoise pourrait encore réserver de beaux moments.

Une grosse déception

En face, la déception était palpable dans les rangs de Jodoigne. "Nous n’avons pas profité de nos temps forts et avons perdu notre efficacité en fin de match, analysait très justement le capitaine Romain Puttemans . Résultat, nous repartons avec zéro point. Ça fait ch…"

Son entraîneur Steve Dessart abondait dans le même sens, avec un autre choix de mots. "Après 60 minutes, aucune de deux équipes n’a plus rien montré, hormis Ath sur son but. Dans le chef du Pays Vert, qui n’a plus rien à jouer, je peux le comprendre, mais dans le nôtre, je n’explique pas ce que je considère comme un manque d’envie. Dans notre situation, c’est inacceptable. Le prochain week-end, contre Gosselies, il faudra mettre son bleu de travail. Nous sommes l’exemple typique d’une équipe qui lutte pour son maintien, rivalise avec tout le monde, mais prend peu de points. La faute aussi aux buts encaissés sur phases arrêtées. Un comble avec les gabarits que nous alignons…"

Arbitre: M. Sakizci.

Cartes jaunes: Leleux, Herbecq, Mundine, Vanheukelom, Di Sciacca, Romont, Beaupain.

Carte rouge: 91 Vanheukelom.

Buts: Vandeville (1-0, 7’), Reuter (1-1, 30’), Herbecq (2-1, 79’).

PAYS VERT: Charlo, Hospied (87 Romont), Herbecq, Vandeville (16 Bonnier), Leleux, Nzuzi, Di Sciacca, El Araïchi, Mundine, Leleu, Vallera.

JODOIGNE: Bronckart, Sylla, Vanheukelom, Njouokep Fotso, Azzouzi (83 Mirabile), Gilles (83 Soriano), Cassange Nzimbu (72 Beaupain), Lallemand, Reuter (83 Berisha), Congosto Robledo, Puttemans.