Jérôme Patris ne voulait pas entendre parler d’autre chose que d’une victoire, pour la venue de Braine samedi soir. Et si ses joueurs ont appliqué à la lettre cette directive, il faut bien avouer qu’au final, ils s’en sortent bien. "Un nul aurait été plus logique", admettait le coach. Mais voilà, dans la dernière minute, Jules Gécé, comme par hasard le meilleur des Aischois, décochait des vingt mètres une fusée qui prenait la direction de la lucarne de Chalon (3-2). Les Brainois étaient abattus et on pouvait le comprendre. Dominateurs lors du premier acte, ils rejoignaient les vestiaires avec un but d’avance seulement (un ballon chanceusement contré par Coulibaly), après avoir frappé par deux fois la transversale, et alors que les Hesbignons sortaient une énième première mi-temps calamiteuse.

Dès la reprise, Aische redevenait cette équipe qui pressait tant et plus. Et un penalty tombait rapidement, après une faute sur Gauchet. Dethier le transformait. Dans la foulée, ce dernier était stoppé, alors qu’il filait vers le but, provoquant l’exclusion du capitaine brainois. Gauchet donnait rapidement l’avance à ses couleurs, mais Aische ne gérait pas cette supériorité numérique. Ce dont profitait encore Coulibaly pour égaliser. La fin de la partie était épique, sous un déluge impressionnant. M. Britel gérait difficilement le dernier quart d’heure, provoquant l’ire de Brainois fort nerveux. C’était au tour de Choisez d’être exclu et, alors qu’on se dirigeait vers un nul, Gécé surgissait…

Pour Pascal Vrancken, le T2 d’Olivier Suray à Braine,

"On était bien en place en première mi-temps et supérieurs à l’adversaire même si nous n’avons pas su faire le break. Ensuite, on savait qu’Aische allait réagir et on a malheureusement laissé trop d’espaces entre les lignes. Même menés et en infériorité numérique, on a une belle réaction en revenant à 2-2. On ne concède plus la moindre occasion, et puis il y a ce but qui vient de nulle part…"

Arbitre: Britel.

Cartes jaunes: Willaert, Deglas, Campitelli, Michels, Sylla.

Cartes rouges: Samutodo (65e), Choisez (2 c.j., 88e).

Buts: Coulibaly (0-1, 28e ; 2-2, 78e), Dethier (1-1, pen. 51er), Gauchet (2-1, 68e), Gécé (3-2, 92e).

AISCHE: Broos, Iglicki (84e Maisin), De Maeyer, Choisez, Dethier, Gauchet, Joannes (68e Delooz), Gécé, Grégoire, Catinus, Michels (86e Gillard).

CS BRAINE: Chalon, Laurent, Roman, Baras (77e Sylla), Ladrière (56e Smeets), Samuntondo, Willaert (39e Campitelli), Deglas, Wallaert, Coulibaly, Kumba.