En déplacement dans leurs propres installations, mises à disposition de l’Union B depuis le début de la saison, les Rebecquois auront vécu une rencontre à deux vitesses. Alors que les hostilités n’auront pas tardé à débuter, où à l’issue des soixante premières secondes, chacune des deux équipes s’étaient déjà montrées dangereuses, ce sont les jeunes unionistes qui concrétiseront en premier leur domination.

Peu avant la demi-heure, une des nombreuses combinaisons de Jaune et Bleu viendra isoler Huygevelde qui ne se fera pas prier pour ouvrir la marque. Un avantage au marquoir mérité, vu la physionomie de la rencontre, et qui se confirmera juste avant la mi-temps, à nouveau par l’entremise de Huygevelde. C’est donc menés 2-0 que les hommes de Dimitri Leurquin rentreront aux vestiaires.

Une pause qui aura permis à Rebecq de se remobiliser, puisque dès l’entame de la seconde période la dynamique s’inversera, et la RUS dominera de la tête et des épaules l’Union. Une domination qui tardera à se concrétiser, puisque c’est seulement à quinze minutes de la fin que Contino réduira l’écart. Dès cet instant, on sentira que Rebecq aura les armes que pour recoller, voire l’emporter. Un sentiment que Traore renforcera en égalisant à cinq minutes du coup de sifflet final. S’en suivront plusieurs possibilités pour Rebecq de l’emporter, mais en vain. C’est finalement un résultat logique, au vu du déroulement de la rencontre, et qui sera accueilli positivement par le coach rebecquois. "On aurait signé à deux mains à la mi-temps pour un partage, confiait Dimitri Leurquin. Il était important de relever la tête et de revenir dans cette rencontre. On a ajusté certains aspects tactiques à la mi-temps qui ont directement eu un impact. C’était important pour nous de faire perdurer la bonne série en cours à domicile, et surtout de ne pas retomber dans nos travers au niveau de l’inconstance. On peut être fier de notre réaction."

Arbitre: Alexis K.

Cartes jaunes: Henri, Lufimbu, Makate

Carte rouge: Makate (79', 2j)

Buts: Huygvelde (1-0, 27' et 2-0, 42'), Contino (2-1, 73'), Traore (2-2, 85')

UNION: De Bolle, Lopes Ribeiro, Huygevelde, Asoma, Makate, Slah, Mendoza, Wunga, Lemaire, Berradi, Asaidi.

REBECQ: Vandermeulen, Depotbecker, Cordaro, Henri, Piret, Lufimbu, Bova (45' Contino), Delsanne, Camargo, De Greef (77' Traore), Bagayoko (84' Shango)

Les bulletins des Rebecquois

Notes: Vandermeulen 7, Depotbecker 6, Cordaro 6,5, Henri 7, Piret 7, Lufimbu 6, Bova 6, Contino 7, Delsanne 7, Camargo 7, De Greef 7, Bagayoko 6