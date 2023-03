Après une première période catastrophique, Jodoigne a décroché son billet pour la finale du samedi 8 avril qu’il jouera à domicile. "Chaque fois qu’il y a un match à enjeu, les filles sont tétanisées et on ne retrouve plus l’équipe qui propose du beau football, lance le T1, Gilles Marko. Après l’énorme sifflante à la mi-temps, je suis content de la réaction mais je tire aussi mon chapeau à l’adversaire qui aurait pu mener davantage au repos avant d’être cramé. C’était d’autant plus important de gagner car le club s’est bougé pour organiser un événement féminin à la maison et on devra tout faire pour gagner cette finale."

Après l’ouverture du score de Cardia qui profita d’une mésentente défensive, les visiteuses ratèrent le break juste avant la pause quand Parubaj se montra trop collective et loupa sa passe vers Cardia.

Changement de physionomie au retour des vestiaires. Jodoigne égalisa rapidement d’un tir croisé de Poot au ras du sol, cette dernière donnant logiquement l’avance aux locales suite à un centre de Bernard. "Ce n’était pas mieux dans le jeu en seconde période mais ça l’était mentalement et je suis contente avec ces deux buts, sourit Eline Poot. Après avoir gâché nos chances en championnat, cette Coupe a encore plus de valeur pour nous."

Dans l’autre camp, "il y a beaucoup de déception, avoue la capitaine, Albana Parubaj. On a manqué de lucidité devant leur goal en première mi-temps et le marquage des joueuses adverses a été déficient en deuxième."

Les Guibertines ont lâché physiquement "car on n’avait pas l’effectif et c’est difficile quand on ne s’entraîne plus, remarque le coach, Ethan Laby. Mais on a surtout oublié de mettre nos occasions car si c’est 0-2 ou 0-3 à la pause, il n’y a rien à dire."

Arbitre: M. Bullens

Cartes jaunes: Nothomb, Denies

Buts: A. Cardia (0-1, 31'), Poot (1-1 et 2-1, 49' et 77').

JODOIGNE: Nothomb, Hourman, Denies, Pierre, Crusnaire, Quinet, Haerlingen, Marchal, Bertrand, Voets, Poot (Fraipont, Depas, Dewit, Wauters).

M0NT-ST-GUIBERT: Meert, Laurent, Van Emelen, Bartel, Ceusters, Parubaj, V. Cardia, Hermand, Falisse, Franck, A. Cardia (Smets, Van Den Heede, L. Cardia).