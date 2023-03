Entre l’avant-dernier de P1 et le leader de la P2, il n’y avait pas une grande différence hier après-midi.

"Effectivement, reconnaît Fabio Magnoni, le coach d’Auderghem. On a eu droit à un match équilibré. Et puis, on sait que dans ce genre de match, le classement ne compte pas. Une finale, tout le monde a envie de la jouer et il y avait beaucoup d’envie dans les deux camps."

Bien en place, Auderghem dispute une bonne première mi-temps. Kuci déflore la marque et c’est 0-1, score logique au repos.

Mais Evere ne s’avoue pas battu pour autant. Loin de là. Les locaux remontent sur le terrain avec moral de feu et en deux minutes, le score passe de 0-1 à 2-1 suite aux réalisations de Djoufack et Pila. "Evere a renversé le match en une minute. On s’est pris une belle caque mais la réaction de mon groupe fut merveilleuse."

Effectivement. Auderghem en a vu d’autres et reprend le jeu à son compte pour égaliser méritoirement via Hammas. Evere réplique mais c’est Kuci qui replace Auderghem devant. Pour de bon. "À 2-3, ils ont joué le tout pour le tout pour tenter d’égaliser. Ils ont hérité de belles occasions mais on en a eu d’encore plus belles en contre et au final, notre victoire est méritée, savoure Magnoni. Un partage n’aurait pas été illogique non plus mais les plus grosses occasions furent pour nous. Maintenant, mes joueurs ont fait preuve d’un tel courage et de tant de solidarité qu’ils méritent cette finale."

Une finale qui se disputera le dimanche 9 avril au stade des Boscailles de Walhain face à… Perwez. "On va avoir droit à une fin de compétition surprenante"

Entre deux équipes qui peuvent toujours rêver de doublé coupe/championnat.