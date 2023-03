Quarts: 21-18, 11-19, 22-9, 24-12.

CASTORS: DEVOS 13, FEBRISSY 12 (1x3), De Keyzer 13 (2x3), Briclet 2, MARBLIE 18 (1x3), Fouka 4, Comelli 2, MARTEAU 8, Helleputte, D’Aronco 4, Muylaert 2, Hanssens.

La rencontre avait plutôt mal démarré pour les Brainoises. En première mi-temps, si elles restaient au contact des Liégeoises, c’est à leur pugnacité défensive qu’elles le devaient. En zone avant, entre lay-ups ratés, options compliquées, mauvaises passes et shoots dans le cercle avortés, c’était un festival de maladresses. Au contact jusqu’à 25 partout, les Brabançonnes subissaient aussi la puissance liégeoise sous le cercle. Les rebonds leur échappant, les Brainoises étaient rentrées au vestiaire avec cinq points à refaire (32-37).

C’était plutôt une bonne affaire compte tenu des largesses brainoises. Portées par 200 jeunes supporters bien en voix, les Brainoises évoluaient dans un autre registre à la reprise. Au départ d’une défense énergique, des balles de contre s’offraient à elles. Mises en confiance, les dames de Laurent François se sentaient pousser des ailes sur jeu placé. Si Marblie et Dekeyzer rassuraient en attaque, c’est aussi que le socle défensif sur lequel elles se reposaient était solide. Le trio Devos – Febrissy – Marteau veillait au grain à l’arrière.

Après avoir réalisé la jonction dès la 22e, Braine ne relâchait pas son effort. Les Castors avaient la maîtrise des airs et avaient retrouvé leur adresse. Liège ne se remettra jamais du 14-4 amenant 54-44 (28e) au marquoir de la mons.arena. Avec le duo Devos – Febrissy aux manettes et en premier pare-chocs défensif, il ne pouvait plus rien arriver de fâcheux à l’équipe brabançonne.

Alors que la cause était entendue et qu’il restait moins de deux minutes à jouer, les jeunes Brainoises chassaient encore le cuir comme si leur vie en dépendait. Mention spéciale à Febrissy, nommée MVP de la rencontre. À l’interception, à l’assist, au rebond et à la réalisation, la jeune Française a imposé un gros tempo et a brillé d’un demi-terrain à l’autre.

Ce premier titre en Coupe AWBB en appelle assurément d’autres pour la jeune garde brabançonne. La plupart des U19 composent en effet l’équipe R2 appelée à jouer très bientôt les play-off.