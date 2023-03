CHASTRE: Charlier, Ducatillon, Fregesse, Houtart, Bernard, Verstraelen, Goetynck, Delikus, Michiels, Arcoly, Sekelama

Décidément, rien n’épargne les Chastroises cette saison. Samedi soir, la partie a été définitivement interrompue après vingt-trois minutes de jeu en raison de la blessure de leur gardienne, Margaux Charlier, qui a nécessité l’intervention de l’ambulance. "Ça s’est passé lors d’un face-à-face avec une joueuse adverse mais il n’y a apparemment pas eu contact, son pied s’est pris dans le terrain et elle a entendu un crac, explique son entraîneur, Michaël Verstraelen. On a tout de suite compris que c’était sérieux car on ne pouvait pas la déplacer."

Jusque-là, Chastre était bien en place. "Notre adversaire a eu quelques occasions mais pas franches et on n’était pas mal. Le tout dans un contexte un peu rugueux car Goetynck avait été victime d’une semelle et Charlier d’un pied en avant."

Les débats en sont restés là. "Le temps d’évacuer notre gardienne, plus de trente minutes s’étaient déjà écoulées, l’arbitre a suivi le règlement et a été obligé d’arrêter la rencontre. On devra donc y retourner et ce sera sans notre gardienne pour laquelle on avait déjà dû faire un transfert spécial car les autres sont toutes sur le flanc. Le positif, c’est que les filles sont restées humbles et correctes et si pénible qu’ait été cette soirée, cela renforcera encore plus l’esprit d’équipe."

Margaux Charlier sera opérée cette semaine avant d’être plâtrée pour six semaines.