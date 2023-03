Quarts temps: 9-26, 12-23, 12-29, 11-29

LIÈGE (13/45 à 2 pts, 3/14 à 3 pts, 9/14 LF, 24 rbds, 8 ass., 19 ftes): Hambursin 4 (1x3), LITTLEFIELD 13, Genot 0, Hajila 0, Humblet 4, COP 4, DESCAMPS 3 (1x3), FRANQUIN 4, Peeters 7 (1x3), SCWARTZ 3, Tchemtchoua 2.

BRAINE (34/44 à 2 pts, 8/16 à 3 pts, 15/20 LF, 41 rbds, 33 ass., 15 ftes): Leblon 14 (1x3), SARR 6, TADIC 14, LELIK 5 (1x3), Febrissy 7 (1x3), Uro-Nilie 12 (1x3), LINDSTROM 12 (1x3), Devos 16, Robert 3 (1x3), FOGG 18 (2x3).

Les statistiques résument à elles seules la domination des Brainoises samedi soir en terre liégeoise: 70% de réussite pour Braine, 27% pour Liège ; 24 rebonds pour l’équipe locale, 41 pour les visiteuses. À aucun moment, les joueuses de Pierre Cornia, fatiguées il est vrai par une finale de Coupe AWBB disputée et remportée la veille, n’ont été en mesure d’inquiéter leur hôte. Braine a archidominé les débats, tout en offrant aux quelques supporters présents un spectacle très plaisant. "J’ai demandé aux joueuses cette semaine à l’entraînement de jouer plus vite, soulignait Frédéric Dusart à l’issue de la rencontre. Si j’ai un reproche à me faire sur la préparation de Malines avant la Coupe de Belgique, c’est qu’on n’a pas suffisamment joué vite pour prendre de revers Malines. Donc j’ai basé les entraînements sur la vitesse et le jeu de transition."

Et c’est sans doute LA solution pour espérer bousculer Malines. "De toute façon, je n’en vois pas d’autre, lance le coach brainois. Et je refuse de tomber dans le fatalisme. Je veux encore croire que j’ai une petite marge de manœuvre sur mon équipe pour pouvoir embêter Malines un peu plus que sur les deux matchs qu’on a proposés. J’ai été obligé de changer un truc après cette finale et ce que je veux changer, c’est la philosophie d’attaque parce que c’est cela qui a été défaillant face à Malines. Donc, on doit miser sur le jeu rapide. Je ne sais pas si j’ai raison ou tort mais quoi qu’il en soit les joueuses prennent beaucoup plaisir à jouer comme cela et le public en prend aussi. Je pense qu’on s’est peut-être trouvé une identité pour les play-off."

Les cookies pour… Lore Devos

Le match à Liège a également permis au coach Dusart de donner un temps de jeu plus conséquent à certaines joueuses qui en ont profité pour se mettre en évidence à l’image de la Française Maëva Febrissy et surtout de Lore Devos, auteur de 16 points dont le centième. Comme le veut la tradition instaurée cette saison du côté du vestiaire des Castors, pour l’occasion, elle devra amener des cookies ou un gâteau à l’entraînement. "Je n’avais même pas fait attention que c’était le centième, souriait la Courtraisienne. Je trouve peu à peu mon rythme et comme on joue vite, cela me convient bien. De manière globale, on a livré une belle prestation. La déception de la Coupe est toujours dans nos têtes et c’est pour cela qu’on travaille dur parce qu’on veut arriver à bousculer Malines en play-off."