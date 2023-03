Buts: Deschuyteneer (0-1, 3'), Damoiseau (1-1, 8'), Lisen (2-1, 10'), Michiels (3-1, 35'), Damoiseau (4-1 et 5-1, 39' et 50'), Hanot (5-2, 67'), Gillet (6-2, 68'), Colin (7-2, 69'), Moinil (8-2, 80')

Opposés à une lanterne rouge incourtoise qui venait de prendre son premier point de la saison le week-end dernier, les Biergeois ne l’ont pas pris à la légère malgré l’ouverture du score visiteuse. Dominateurs et en totale maîtrise, les Bleu et Blanc en ont profité pour inscrire huit buts à la plus mauvaise défense de la série tout en loupant un nombre incalculable d’occasions franches.

"Les trois points font plaisir car nous n’avions plus gagné depuis le 15 janvier mais l’adversité n’était pas au rendez-vous et c’était même par moments trop facile", résumait le T1 local Sébastien Goossens.

Les visiteurs étaient trop déforcés. "J’avais neuf joueurs en moins par rapport à la semaine dernière et j’ai dû bricoler une équipe inédite. Malgré un bon début de rencontre, on offre des buts cadeaux et si je suis déçu du résultat, je félicite les joueurs pour l’impact", expliquait le coach incourtois Jean-Luc Fergloute.

Provinciale 3D

Ronvau – Mt-St-Guibert 2-3

Buts: Verniest sur pen. (0-1, 23'), Cuypers (0-2, 46'), Courtejoie (1-2, 48'), Schumacker (2-2, 62'), Verniest (2-3, 83').

Jeudi en match d’alignement, les Guibertins ont marqué sur un penalty provoqué par De Lange avant de doubler le score à la reprise. "On prend directement le 1-2 et on a subi une partie de cette deuxième mi-temps, indique Gaël Vanderbrugge (T1). Et quand on a fait 2-3 sur un centre de Closset, on n’attendait plus que le coup de sifflet final. Mais, on a retrouvé du caractère et une belle ambiance d’équipe."

Ronvau n’avait plus perdu depuis le 14 janvier et a grillé son joker pour la tranche.

"C’était un objectif sans l’être et on va essayer de bien finir la saison tout en préparant la suivante, souligne Guillaume Lengelé (T1). Cela dit, on méritait un point car on a été au-dessus au niveau occasions et mentalité en revenant à 2-2, et cela aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre à la fin."