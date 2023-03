Quarts temps: 16-14, 16-10, 13-22, 16-17.

NIVELLES: Diop 2, Cockmartin 1, Renard 0, Bataille 5, Navez 6, Di Francesco 8, Goffin 17, Renversez 4, Bizet 11, Mulumba 0, Loubières 7.

RPC ANDERLECHT: Merland 5, Veliu 2, Maikangamane 2, Luyindula 0, Hall 10, Kweku 0, Mukoko 4, Moris 21, Markopoulos 0, Vanderkelen 2, Kayeye 8, Akylangongo 9

Nivelles a trouvé son maître. Invaincus à domicile, les Nivellois ont perdu leur brevet d’invincibilité au terme d’un derby, certes disputé, mais qui a basculé dans le troisième quart au profit d’un RPC Anderlecht courageux et volontaire et grâce à un Stéphane Moris en toute grande forme.

Nivelles a fait illusion en première période (32-24) mais a complètement perdu pied dans le troisième quart (45-46). Anderlecht a bien senti que l’exploit était à sa portée et a consenti l’effort nécessaire pour conserver son mince avantage et claquer une quatrième défaite à Nivelles.

Nivelles perd pied dans sa course au titre, tandis qu’Anderlecht se relance dans la course au maintien avant le match contre Geel, la semaine prochaine.

Phivos Livaditis, le coach de Nivelles, était dépité après ce premiers revers à domicile. "Il fallait que cela arrive un jour mais j’espérais que ce ne soit pas contre les Anderlechtois, les derniers du classement, lâche, avec une pointe d’amertume, le coach de Nivelles. Avec cette défaite, nous faisons une très mauvaise opération au classement. Mais on ne mérite absolument pas de gagner ce match. Anderlecht a joué zone en défense pendant 35 minutes et nous n’avons pas été capables de la contourner. On fait un pénible 18 sur 45 à 2 points et un vraiment pas terrible 3 sur 19 à 3 points. Avec des statistiques aussi catastrophiques, on ne peut pas gagner un match dans ces conditions. Anderlecht a fait le taf et a joué comme une équipe qui a besoin de points pour se sauver. Nous avons joué avec énormément de suffisance en étant incapable de mettre du rythme, et cela pendant tout le match sans trouver de solutions contre la zone de notre adversaire. Cette défaite est dure à encaisser et nous oblige au sans-faute pour tenter de conserver notre deuxième place en croisant les doigts sur une éventuelle possibilité de montée."

Pour le titre, avec quatre défaites, Nivelles n’a plus du tout son sort entre les mains. La faute aux Anderlechtois qui voulaient vraiment les trois points au contraire des Nivellois.