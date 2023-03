Tchalou, le modèle de Chaumont

Les Chaumontoises n’ont plus rien à gagner ni à perdre. Elles peuvent tout au plus espérer devancer Helctheren, huitième, qui compte deux points de plus. Depuis leur visite à Riemst, lanterne rouge, le 21 janvier, où elles se sont imposées 0-3, les Chaumontoises n’ont plus pris le moindre point. Le déplacement de ce samedi (14 h) à Tchalou s’annonce délicat. Tchalou, c’est jeune et c’est solide. Bien que battue 3-0 à Limal/Ottignies la semaine dernière, l’équipe de Tchalou a livré un bon match. Chaumont évolue également avec une jeune équipe. Les clubs de Tchalou et Chaumont ont la même philosophie, la même façon de travailler. Tchalou, c’est le modèle que Chaumont a calqué, à sa mesure. Arnaud Marcelis est le trait d’union entre les deux clubs. Il est directeur technique de la section féminine de Chaumont, il est actif comme scouter pour la ligue A dames de Tchalou où il collabore avec l’entraîneur Ugo Blairon. Les Chaumontoises effectueront le déplacement sans Pia Henn, blessée lors du dernier match contre Waremme.