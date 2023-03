La première place n’est pas très éloignée

Après la défaite face à Lint, Guibertin a gagné au tie-break lors de ses trois dernières rencontres. L’équipe est passée de la première à la troisième place. Malgré cela, les joueurs n’ont pas abandonné l’espoir de rejoindre la première place. " Nous sommes à deux points de Haacht et Lint. Si nous battons Kalmthout par trois points dimanche (14 h) et que Lint et Haacht sont battus sans point respectivement à Booischot et à Esneux, nous repassons en tête. Par contre, si Lint s’impose, c’est cette équipe qui sera championne ", analyse Audry Frankart, entraîneur-coach de la formation guibertin.