Waterloo rejette l’étiquette de favori de cette finale de Coupe AWBB

Est-ce un heureux présage ? Nous aurons la réponse samedi soir.

En attendant, Arnaud Vancampenhout ne veut ni pavoiser ni paniquer. "Nous sommes très motivés mais la tâche qui nous attend est sérieuse. On a 15 points à remonter face à une équipe qui vaut bien plus que la P2 dans laquelle elle évolue. Ses joueurs ont évolué plus haut. Outre Maeter blessé, on a Busselen qui s’est blessé à la cheville le week-end dernier. Delbrassinne a suivi cette semaine, on craint une déchirure du psoas. On a déjà dû faire front cette saison. Des coéquipiers ont été blessés, moi aussi. Cette semaine, des P2 sont venus nous aider à l’entraînement. Ils accompagneront aussi le groupe samedi. On est plutôt excité par le moment car la Coupe n’était pas au rang des objectifs mais ça l’est devenu. il va falloir cependant se serrer les coudes."

Le grand terrain où évoluent ordinairement les pros de Mons Hainaut pourrait favoriser les plans waterlootois: "Oui mais à condition que ce ne soit pas aux gars diminués chez nous de sprinter pour combler les espaces. On ne peut pas laisser cinquante centimètres à certains shooteurs adverses. Une autre clé de la ren contre, ce sera la bataille du rebond. On doit s’imposer physiquement. On ne peut pas laisser de secondes chances à des gars qui ne ratent déjà pas beaucoup. On doit se responsabiliser défensivement et se montrer solidaires."

"On doit répondre présent dès le début"

L’entame de la rencontre sera déjà cruciale. "Il ne faut surtout pas que les Liégeois emballent la rencontre. Imaginez qu’on rate notre démarrage et qu’ils réussissent leurs premiers shoots et on se retrouve avec 22 à 2. On doit répondre présent dès le début", espère Arnaud Vancampenhout.