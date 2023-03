Trois nageurs du Boust avec quatre médailles au challenge Dauven à Louvain-la-Neuve

Le challenge Dauven est réservé aux jeunes de 9 à 13 ans sur les courses suivantes: 100m dos, 100m brasse et 100 nage libre pour les neuf ans. On y ajoute le 100m papillon pour les nageurs de 10, 11, 12 et 13 ans. Il se déroule en deux étapes. La première étape est réservée aux épreuves éliminatoires. Elle se déroule dans chacun des districts de la fédération, au sud et au nord du pays. La deuxième journée est réservée aux épreuves finales. Sont qualifiés pour les finales, les huit nageurs et nageuses qui auront réalisé un des huit meilleurs temps de son âge et de son sexe sur une des épreuves. L'éliminatoire du district Bruxelles/Brabant wallon se déroulait dimanche dernier au Blocry Ottignies University Swimming Team, dans la piscine de Blocry à Louvain-la-Neuve. "C haque nageur a droit à deux courses. Nous devons inscrire les courses du nageur préalablement aux éliminatoires", indique Slim Bettaieb, entraîneur au Boust.