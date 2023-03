Titrés, les U16 du RCS Brainois espéraient le sans-faute

Les jeunes brainois ont en effet affolé les chiffres avec dix-huit victoires en dix-neuf matches, 133 goals inscrits et seulement 22 buts encaissés à ce jour. "On a survolé le championnat et notre seule défaite, à Villers il y a quinze jours, constitue la seule déception. C’est d’autant plus dommage qu’on avait une demi-équipe en vacances, ce qui était un peu le souci de tous les clubs, sans quoi on en serait sûrement à 60/60. Ça nous laisse donc un petit goût de trop peu."

Notre interlocuteur évoque aussi et surtout la belle progression de ses joueurs. "Il y a en général une grosse évolution dans cette catégorie, que ce soit en termes de jeu, de possession et de technique, et c’est à ce moment-là qu’on voit si un joueur s’améliore vite ou pas."

L’ancien coach d’Evere, également passé par Berchem, Braine-le-Château et le RWDM, en est à sa deuxième saison chez les jeunes. "Je reviens chaque fois à Braine pour dépanner Henri Pensis, sourit-il. J’avais déjà repris les espoirs puis les U19 il y a deux ans et je dois dire que je prends autant de plaisir, si pas plus, qu’à diriger une équipe première, même s’il y a moins d’adrénaline puisqu’on ne joue pas de montée ni de tranche. Ici, on doit parfois être plus psychologue, encourager les jeunes et leur faire prendre du plaisir tout en leur inculquant la notion de respect sur le terrain."

Il restera un dernier match, samedi prochain, face à Huppaye. "C’est bien pour les garçons d’être champions et ils doivent en profiter avant de passer en U17 la saison prochaine, peut-être dans un championnat plus relevé car le niveau de celui-ci était assez faible, et c’est en jouant contre plus fort et en mettant les joueurs hors confort qu’on apprend le plus."