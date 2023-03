TDM2: Nivelles devra faire abstraction des amitiés face à Anderlecht

En effet, les Nivellois espèrent que Falco Gand lâchera un match avant de venir à la Dodaine le 7 mai prochain. Pour que ce soit cette apothéose rêvée du championnat et pour que ce scénario soit possible, Nivelles ne peut plus perdre le moindre match et donc signer un 6 sur 6 pour battre Falco Gand avec au moins 11 points en plus le 7 mai. "Notre objectif est de faire 7 sur 7. Et on doit donc commencer ce derby contre le RPC."

Au match aller, Nivelles avait eu du mal à mettre la machine en route avant de s'imposer 54-76. Depuis ce derby, le RPC s'est encore imposé deux fois avant d'accumuler une longue série. L'arrêt de Fred Marbaix et Kevin Vander Perre, deux joueurs essentiels, n'a pas aidé les Anderlechtois qui sont donc installés sur le siège basculant de la division. Mais ce soir, Nivelles n'est pas dans les meilleures conditions pour la venue des Anderlechtois qui ne lâcheront certainement pas le match sans se battre. Clément Goffin, blessé au visage lors du dernier match, ne s'est pas entraîné de la semaine. "On lui a posé des stripes pour cicatriser sa blessure. Je ne sais pas s'il pourra jouer. Geordy Mulumba a des problèmes aux chevilles. J'espère que ce n'est pas trop grave mais je n'ai pas encore eu d'évaluation médicale, il est donc très incertain, regrette le mentor aclot. Début de semaine, Vincent Renard était grippé, j'espère qu'il aura récupéré pour s'aligner ce soir. Nous avons donc préparé ce derby comme on le pouvait et on va malgré tout essayer de faire le taf."