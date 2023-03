Rentrée des classes ce week-end pour le Kid's Challenge, qui comptera trois manches en BW en 2023

13 manches au total se tiendront cette année, dont trois en Brabant wallon. Ce qui constitue une grande première.

Chacune des trois écoles VTT installées dans notre province mettra sur pied une manche. Ainsi, le 1er avril, les Blancs Gilets organiseront la seconde manche à Grez-Doiceau (Gastuche), alors que les VerTT proposeront à Sart-Dames-Avelines, le 16 septembre, l'avant-dernière manche. Quant à la finale, le MTB Team Spirit l'organisera à Orp-Jauche le 23 septembre.

Cette saison s'annonce donc riche et du côté des enfants, on l’attend avec impatience. C’est par exemple le cas de Théa (6,5 ans) qui fera sa toute première compétition ce samedi. "J'adore le vélo. J'ai commencé l'an dernier avec un stage. Je me suis inscrite à l'école VTT et j'aime me retrouver avec les copains. Je n'ai pas peur de faire une course, je suis même très motivée. On va découvrir un nouveau parcours et j'essayerai de rouler le plus vite possible jusqu'à l'arrivée. Ça va être sympa car j'ai plusieurs copains du club qui viennent aussi. Il n'y aura pas de filles mais ce n'est pas important."

À la question de savoir quel résultat la jeune grézienne espère, la réponse ne tarde pas. "Je m'en fiche, on va bien s'amuser, moi, j'aime faire du vélo avec mes copains. On verra s’il y a de la boue..."

Bien entendu, tout le monde n'ira pas à Soumagne la fleur au fusil. Pour les plus expérimentés ou habitués des courses pour les enfants, ces épreuves sont des rendez-vous cochés d'une croix rouge dans l'agenda. Les Brabançons wallons ont d'ailleurs, par le passé, déjà obtenu de très bons résultats dans cette compétition de plus en plus prisée avec un niveau qui est lui aussi relevé. Un challenge où les enfants du nord et du sud du pays s'affrontent, mais pas seulement car souvent, des étrangers (Pays-Bas, Luxembourg, France) sont aussi de la partie.

C’est au pied levé et suite au désistement de Jemelle que les Blancs Gilets vont organiser la 2e manche du Kid’s Challenge ce 1er avril, à Gastuche. Il s’agira de petites épreuves XC pour les enfants de 6 à 14 ans. Inscriptions via l'événement Facebook Kids Challenge Gastuche. Une nocturne VTT sera aussi organisée dès 19h00.