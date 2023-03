Une demi-finale à la saveur épicée entre deux formations qui se connaissent sur le bout des doigts et qui sont toujours en course pour une montée en D3 (via le titre ou le tour final).

Perwez, leader de cette première provinciale, part naturellement avec l’étiquette de favori et une bonne dose de confiance en plus puisqu’il évoluera à la maison et qu’il sort d’une victoire lors de leur dernière confrontation en championnat (1-3). "Si l’on se réfère au classement de la P1, oui, nous sommes favoris mais la Coupe est une compétition à part où les cartes sont redistribuées. Genappe sort d’un 6/6 retentissant face à Kosova et Lasne-Ohain et comme ils sont distancés pour le titre, je pense que la Coupe de Brabant constitue leur priorité", note Fabian Bamps (T1).

Et si les Perwéziens réalisaient le doublé Coupe-championnat ? "On ne va pas se mentir, le calendrier n’est pas génial tout comme l’idée de jouer la finale aux Boscailles sur un terrain désastreux perd également de son charme. Malgré tout, nous sommes des compétiteurs, nous n’allons pas bâcler cette demi-finale et l’objectif est clairement de gagner cette compétition."

Leblois est incertain alors que Ndione est de retour.

En face, les Jaune et Bleu sont en pleine bourre et se verraient bien décrocher leur ticket pour la finale. "Nous n’avons pas changé grand-chose dans nos habitudes par rapport à la préparation de cette demi-finale puisque nous connaissons bien cette équipe de Perwez. Nous sommes sur une superbe dynamique car nous sortons de deux gros résultats face à Kosova et Lasne-Ohain et nous pouvons aborder ce déplacement plutôt sereinement. Notre adversaire est favori car il est leader de la P1 et vient de nous battre sur notre terrain mais nous avons clairement les armes pour les ennuyer. Le match s’annonce très ouvert et sur 90 minutes, on sait que tout peut se passer car aucune des deux équipes ne va calculer. De notre côté, nous sommes hyperimpatients et nous voulons vraiment aller au bout de cette compétition", lance le meilleur buteur de la P1 Michaël Roulez.

Le vainqueur de cette rencontre défiera le gagnant de l’autre demi-finale opposant l’AFC Evere à Auderghem.