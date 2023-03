P2: Les jeunes chaumontoises créent la surprise

L'équipe des jeunes chaumontoises est classée septième. Elle recevait les leaders limaloises dimanche dernier, une semaine avant la rencontre au sommet. Le match était un peu particulier pour trois Chaumontoises. Anahi Florentin, Marion Halluent et Sarah-Coline Litt ont, en effet, toutes les trois défendu précédemment les couleurs limaloises.

Il y avait pas mal de monde pour cette rencontre. "Alyssia Renier fêtait son dix-huitième anniversaire. Ses copines étaient présentes dans le public et étaient venues avec des pancartes pour marquer l'événement."

L'équipe chaumontoise était coachée par Frédéric Robert et Arnaud Marcelis. La logique du classement a été respectée dans les deux premiers sets, gagnés par les visiteuses limaloises (17-25, 25-27): "Dans le deuxième set, on a senti que les choses changeaient, les échanges étaient plus équilibrés", poursuit Frédéric Schmitt.

L'équipe chaumontoise a grandi au fil du match

es Chaumontoises ont ensuite complètement renversé la situation, au point de s'imposer sur les scores assez nets de 25-17 et 25-13 dans les troisième et quatrième sets. "L e tie-break était très disputé. Nous avons remporté le cinquième set sur le score de 18-16. Arnaud Marcelis, notre responsable sportif au niveau féminin, a constaté que l'équipe avait grandi durant la rencontre."

Du côté de Limal/Ottignies, Miguel de Baets a indiqué que son équipe n'avait pas joué à son niveau habituel.