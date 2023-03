Les Limaloises prêtes pour recevoir Namur

Les visiteuses ont subi leur seule défaite de la saison face à Limal lors du match aller après avoir mené deux sets à un et 14-4 dans la quatrième manche. En dehors de cette défaite, Namur a gagné toutes ses autres rencontres, en ne concédant qu’un seul set à ses adversaires.

Les Limaloises seront cette fois au complet. À l’aller, elles étaient déforcées au centre.

Les Brabançonnes sortent d’un excellent match contre Tchalou le week-end dernier. Sans doute leur meilleur match de la saison où elles ont aligné vitesse et précision. "Nous avons tout gagné jusqu’ici à domicile. Nous espérons continuer sur notre lancée et répéter notre bonne prestation de la semaine dernière. Un élément pourrait jouer en notre faveur. Namur joue dans le sens de la longueur. Ce n’est pas le cas à Limal où on joue en largeur dans un espace plus fermé", souligne la passeuse limaloise, Camille Evrard.

Les visitées n’ont pas de pression avant la rencontre. "Nous sommes prêts pour le choc. Le groupe s’est bien entraîné cette semaine. On joue sans pression, avec tout simplement l’envie de gagner la rencontre."

Conserver la deuxième place

À Limal/Ottignies, on sait qu’il sera difficile de détrôner Namur de la première place au classement. L’équipe veut conserver sa deuxième place au cas où une place se libérerait en nationale 1, la montée étant toujours l’objectif du club.

La défaite de Waremme à Beverlo permet à Limal/Ottignies d’être plus à l’aise pour la deuxième place puisque l’équipe brabançonne compte à ce jour trois points de plus et une rencontre de moins.