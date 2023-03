Le Walhinois Lucas Goux espère des sélections en interclubs

Pour sa seconde saison chez les cadets, le Walhinois Lucas Goux reste fidèle à ses couleurs du Cyclo Club Libramont Chevigny. S’il a connu le podium pour sa première saison, Lucas ne se met pas pour autant de pression. "J'ai passé un bon hiver, je reviens d'un très bon stage en Espagne avec ma formation. On y a vraiment bien travaillé avec plus de 560 kilomètres effectués sur des parcours souvent bien vallonnés. Je m'y suis bien senti et j'ai pu montrer ma forme par rapport aux autres. C'est que, cette année-ci, j'aimerais pouvoir obtenir quelques sélections en interclubs. L'an dernier, j'ai eu pas mal de difficultés dans ces épreuves où il faut savoir se placer sachant que les pelotons sont imposants. C'est vraiment un point sur lequel je sais que je dois m'améliorer. Je me retrouve à l'arrière quand cela"casse"et je loupe les bons coups. J'aspire donc à régler ce souci et à pouvoir si pas jouer un rôle, au moins terminer les interclubs cette année."