La saison du Rebond Ottignies est belle et sereine pour la capitaine Demolder

Cette courte défaite dans l’antre d’une équipe qui est deuxième au championnat traduit bien les progrès de l’équipe. La saison de Ottignies est réussie en tous points. Justine Demolder en dénombre quatre pour expliquer la courbe positive: "La venue de Silje Leroy apporte beaucoup de choses notamment ce goût pour la compétition aux entraînements. Ensuite, on a des jeunes qui explosent comme Luna Snackaert qui marque beaucoup. Et puis aussi, notre moyenne d’âge reste jeune mais comme on évolue ensemble depuis 2, 3 ou 4 ans, on se connaît de mieux en mieux. Enfin, on a eu un changement de coach à l’inter-saison et chaque coach nous apporte quelque chose. Notre équipe est toujours restée homogène."

Les résultats aidant, le statut de l’équipe a changé: "On est super contentes de notre saison. On visait le maintien chaque année mais ici la saison est sereine. À Ciney, on n’était pas loin des prolongations. Tout est beaucoup plus zen dans ce championnat-ci. On joue de façon libérée. Quand on est battu, ce n’est pas dramatique. Avant ça l’était plus. C’est chouette parce qu’avec nos bonnes performances, on se lance des petits challenges."

Il reste six matchs pour encore grappiller quelques victoires pour Justine Demolder et ses camarades de jeu.