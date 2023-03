La paire Deketelaere-Vincx remporte la Coupe

Les rencontres se déroulaient en quatre sets gagnants. Cinq matchs figuraient au programme, quatre simples et un double. Au terme des deux premières rencontres, Phil Coolens est venu à bout de Benjamin Deketelaere et Antoine Vincx a gagné face au jeune Florian Cambier malgré un handicap de cinq points dans chaque set.

Les deux équipes étaient à égalité à l’issue des deux premiers sets. La paire waterlootoise a gagné le double. "Nous avons gagné 12-10 au septième set. Notre victoire n’a tenu qu’à un fil."

Les deux dernières rencontres ont été partagées. Benjamin Deketelaere a gagné contre Florian Cambier en six sets, tandis que Phil Coolens venait à bout d’Antoine Vincx en sept sets.

La paire waterlootoise remportait donc la coupe provinciale sur le score de 3-2. "Même après la perte du double, je continuais à y croire. Je savais Florian capable d’une victoire dans son deuxième simple. Il est battu mais il a très bien joué", signalait Phil Collens qui a démarré ses deux matchs en simple avec un point de handicap face à ses deux adversaires.

Florian Cambier de E6 à E0

Le charme de la coupe provinciale est que le mieux classé des deux joueurs démarre avec un handicap. "Contre Florian Cambier, on démarrait avec cinq points de retard. Ce n’est pas évident contre un jeune classé E0 mais qui vaut déjà D2", signale encore Benjamin Delketelaere.

Florian Cambier était toujours E6 en décembre. Il est monté E0 durant la trêve hivernale. "Il a disputé les éliminatoires comme E6 en décembre. Si la finale s’était jouée en décembre, il aurait joué en tant que E6 avec un handicap de 6 points pour ses adversaires. Nous aurions eu toutes les chances de nous imposer. Ici, il a joué avec son nouveau classement de E0", indique Phil Coolens.

Benjamin Deketelaere et Antoine Vincx s’étaient déjà alignés ensemble. "Cela fait deux ans que nous jouons la Coupe ensemble. L’année dernière, nous avions été battus en quart de finale contre des joueurs plus forts que nous. Cette année, on ne pensait pas gagner. Nous avons joué plein de rencontres", signale encore Benjamin Deketelaere.