Des Jodoignoises qui ont pris l’habitude de se hisser à ce stade de la compétition. "On est un peu une équipe de Coupe, remarque le coach, Gilles Marko dont la formation est dans une très bonne dynamique. Nous n’avons perdu qu’une fois dans ce deuxième tour, face à l’Union, et ce n’était pas spécialement mérité. Après avoir remporté la Coupe du BW la saison dernière, l’objectif était d’être dans le trio de tête en championnat et d’atteindre la finale dans les deux coupes, et on est tout proche d’y être."

La présence des Guibertines dans le dernier carré est une première. "Maintenant qu’on y est, on aimerait aller le plus loin possible, avoue l’entraîneur, Ethan Laby. Même si les filles se posent pas mal de questions, notamment de savoir s’il y aura toujours une P1 au club la saison prochaine, on est bien revenu dans le coup, l’état d’esprit est bon et les victoires s’enchaînent."

Ce sera la troisième confrontation entre les deux équipes brabançonnes wallonnes cette saison. "Les filles de Jodoigne se connaissent depuis quelque temps, c’est une belle équipe avec des joueuses performantes à tous les postes et Gilles fait du très bon boulot. Même si on aura beaucoup d’absentes, on espère accrocher quelque chose. Ça se jouera à l’envie et, surtout, à la finition. Celui qui marquera en premier et qui parviendra à garder le ballon aura l’avantage."

Après le partage (3-3) à l’aller, Jodoigne s’était imposé 4-2 en championnat. "Elles nous avaient mis en grosse difficulté en on était revenu un peu par miracle, se souvient Gilles Marko. Au retour, ce n’était pas le Mont-Saint-Guibert de l’aller et ce fut moins compliqué que prévu. Mais notre adversaire est toujours au rendez-vous physiquement et collectivement quand il s’agit d’un match à enjeu, et ce ne sera pas une partie de plaisir. On devra jouer notre football en étant concentré mais sans se prendre la tête car ça risque d’être compliqué si on stresse trop."

L’autre demi-finale opposera, dimanche après-midi (16 h) le White Star à l’Union SG.