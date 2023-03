Guibertin veut soigner sa fin de saison

Le groupe continue à s’entraîner même si la motivation n’est plus la même que durant la phase classique du championnat. "Il est évidemment plus difficile de motiver les joueurs lorsque l’on joue tous les quinze jours et qu’il n’y a plus grand-chose à gagner. Waremme a raté 22 services la semaine dernière contre Achel. C’est le signe d’un relâchement", indique Wannes Rosiers, le T1 de Guibertin.

Les Guibertins veulent néanmoins soigner leur fin de saison. "Nous aurons réalisé une bonne saison quoiqu’il advienne. Il serait dommage de gâcher notre fin de championnat. Nous voulons donc terminer le mieux possible au cours des trois matchs qu’il nous reste, sans compter les barrages éventuels pour l’Europe."

Guibertin aura accès à ces barrages s’il évite la neuvième place en fin de championnat. Le club a proposé à la Ligue une nouvelle formule de championnat avec des play-off à quatre équipes et cinq ou six équipes dans la poule du maintien selon qu’il y ait neuf ou dix équipes inscrites dans le prochain championnat de ligue A. "La formule actuelle n’est pas idéale. Roulers, qualifié pour la finale de la CEV Cup, doit jouer quatorze matchs durant le deuxième tour, nous en avons quatre à jouer. C’est horrible pour Roulers et pour nous", poursuit Wannes Rosiers.

Guillaume Dussart reprend

Pour se rendre à Achel, les Brabançons pourront compter sur Guillaume Dussart. "Il s’entraîne en attaque et au block. Nous ne prendrons toutefois aucun risque. Nous l’alignerons au service et en ligne arrière. Il pourra jouer pour la première fois avec un autre maillot que celui de libéro."

Guibertin n’a pas encore enregistré d’arrivée pour combler les départs de Robin Foret et Jens Christiaens. "Nous avons des contacts. Beaucoup de clubs sont en discussion avec les mêmes joueurs belges. Nous avons l’avantage d’offrir une alternative pour les joueurs qui veulent jouer en ligue A sans être professionnels."