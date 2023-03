Gagner maintenant pour ne plus stresser

Bien calé dans le milieu du classement, Aische ne gagne plus depuis deux semaines mais ne perd pas non plus. "C’est une équipe assez régulière mais qui souffle un peu le chaud et le froid parce qu’elle est sauvée et ne peut pas plus rien accrocher au-dessus. C’est peut-être notre chance ! À l’image d’Onhaye (succès 3-0, NDLR), c’est un match bonus mais notre adversaire ne tombera pas face à un mur."

Pas encore rassurés sur leur sort, les Jaune et Bleu seraient bien inspirés de continuer à engranger les points. "Je sais que mon groupe se donnera à 200% en sachant qu’il vaut mieux gagner maintenant, avec le couteau entre les dents comme on l’a fait lors de nos trois derniers succès, pour ne pas avoir à jouer les deux derniers matches avec le stress de se sauver. Je serais déjà satisfait avec un point ce samedi, les trois seraient top, mais il faut ramener quelque chose."

Derwa, troisième joueur à prolonger

Lella (suspendu), Buscema et Lo Giudice (blessés) sont indisponibles. Après Chalon et Willaert, le jeune attaquant Mathias Derwa, qui fête ses 19 ans ce samedi, a prolongé pour une dixième saison au stade Gaston Reiff.

BRAINE: Chalon, Mwaso, Samutondo, Laurent, Deglas, Aragon, Campitelli, Smeets, Merchier, Willaert, Wallaert, Roman, Ladrière, Derwa, Kumba, Coulibaly, Baras.