Dessart (Jodoigne): "La différence se fera dans les matchs entre les équipes concernées par le maintien"

Un peu de déception du côté de Jodoigne, mais avec ce nul contre le deuxième, un message a été envoyé pour les six dernières rencontres. "On est concerné par l’objectif qui est le nôtre, à savoir se sauver le plus rapidement possible. Si on avait encore un doute sur les qualités dans le noyau, ce doute est levé parce que les garçons ont répondu à l’attente. Après, il va falloir réussir à un peu mieux gérer les matchs de façon à prendre trois points au lieu d’un seul."

Si les Canaris semblent se débrouiller contre les équipes du Top 5, ils ont aussi gaspillé de nombreux points contre le reste du championnat. Comment l’expliquer ? L’entraîneur n’a pas la réponse. "Il y a des surprises chaque semaine. C’est une série très homogène qui amène des résultats surprenants", souligne Steve Dessart.

Seulement, les Brabançons ne sont toujours pas à l’abri d’une relégation. À la treizième place, la deuxième moitié du classement se joue dans un mouchoir de poche. Enchaîner les victoires est donc indispensable. "Tous les matchs sont importants. J’avais dit aux gars qu’il restait huit finales à jouer. On a pris un point à Schaerbeek et un contre le Symphorinois. C’est vrai que nos concurrents directs en prennent aussi. Mais on a joué deux gros morceaux et on en a encore un ce week-end. La différence se fera surtout dans les matchs entre les équipes concernées par le maintien."

En attendant, Jodoigne se déplace au Pays-Vert ce dimanche. Le match aller n’avait pas porté chance aux Canaries puisqu’ils s’étaient inclinés 2-5. Mais les dernières performances de l’équipe peuvent donner de l’espoir pour leur avenir. Un déplacement qui se fera sans Cyril Pohl, suspendu.