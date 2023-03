Déplacement à domicile pour Rebecq…

Une rencontre qui s’annonce plus qu’intéressante puisque les deux équipes tournent plutôt bien depuis quelques semaines, comme le préface Dimitri Leurquin, le coach des Rebecquois. "L’Union est, tout comme nous, dans une très bonne dynamique, principalement à domicile. Pour le coup, ce sera un peu particulier de nous déplacer chez nous, mais voyons cela comme un avantage ! On a pris la bonne habitude de gagner à domicile, et on doit continuer sur cette bonne vague. On devra une nouvelle fois élever notre niveau pour venir à bout de cette belle équipe."

Si à l’aller, les Rebecquois s’étaient inclinés 2-4, surpris dans la dernière demi-heure par la vitesse et l’impact physique des jeunes unionistes, tout laisse à penser que les Rouge et Blanc auront à cœur d’enchaîner une cinquième victoire de rang sur leurs terres. "Nous menions 2-1 à l’heure de jeu, et à trente minutes du terme l’Union était parvenu à renverser le match grâce à leurs qualités techniques d’une part, mais surtout parce qu’ils sont parvenus à prendre le dessus au niveau physique. Je m’attends à ce qu’ils soient toujours aussi costauds sur cet aspect, ce sera à nous de venir les bousculer. Il ne faut pas oublier que ce sont tous des jeunes issus d’un club professionnel, ils s’entraînent tous les jours et vivent presque comme des pros, ce qui n’est pas vraiment notre cas. J’attends de mes joueurs qu’ils bombent un peu le torse et qu’ils défendent leur terrain."

REBECQ: Vandermeulen, Vervondel, Kouame, Depotbecker, Cordaro, Demolie (?), Bova, Camargo, Bagayoko, Contino, Bailly, Henri, Piret, Lufimbu, Delsanne

Observations: Devel est toujours sur la touche, Régis Demolie est incertain, alors que Constant Delsanne sera de retour de suspension.