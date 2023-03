D2 ACFF : La RUTB est une fois encore au pied du mur

Une victoire quasiment obligée donc, d’autant plus que La Louvière ne pointe qu’à une petite unité derrière la RUTB et que dans le même temps, Stockay et Verlaine, les principaux rivaux de Tubize-Braine dans la course au tour final, s’affrontent de leurs côtés.

C’est avec ce sentiment que Mohamed Bouhmidi et ses hommes se rendront au Tivoli. "Il n’y a plus mille questions à se poser, on doit maintenant juste foncer tête baissée et ne penser qu’à la victoire. Il reste neuf matchs et vu comment les choses tournent depuis le début de saison dans la série, avec des rebondissements et le fait que chaque équipe peut battre tout le monde, il faut au plus vite engranger des points, surtout face à un adversaire direct tel que l’est La Louvière. Jusqu’à présent, lorsque nous étions sous pression, on parvenait toujours à faire la différence, mais on ne profitait pas, dans les deux ou trois rencontres qui suivaient un bon résultat. Il est donc important maintenant de trouver cette constance, qui sera la clé pour atteindre le tour final."

Si une victoire semble donc obligatoire, Mohamed Bouhmidi sait que la tâche ne s’annonce pour autant pas si facile.

"Si on regarde au niveau des individualités, La Louvière Centre a sans aucun doute la meilleure équipe de la série. Ils sont d’ailleurs venus gagner chez nous en octobre dernier, et même si beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis cette défaite, on se devra d’être très costaud que pour aller chercher la victoire là-bas."

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Debauque, Taroli, Garlito, Aarab, Tepe, Lkoutbi, El Omari, Leite, Giusto, Pierret, Van Onsem, Delhaye, Patris, Migliore, Velasco.

Observations: Ouahouo rejoint Denayer, Michel et Van Gessel sur le banc des blessés. Leite et Velasco réintègrent le groupe.