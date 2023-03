Challenge du BW: Un parcours "bucolique" pour le jogging de la Chouette École à Hamme-Mile

À 11h, ce sera au tour des adultes avec un départ commun des deux courses (5km et 11 km) reprises au challenge. Déjà sur le terrain, Drew Descheemaeker est le concepteur du parcours. "Nous proposons ce rendez-vous depuis trois ans. Il a fallu composer avec la réalité du terrain pour tracer cette course. À Hamme-Mille, on est proche de grandes chaussées. Il est inconcevable de les traverser avec un jogging. De l'autre côté nous avons le bois de Meerdael qui, s’il est très sympa, pose des soucis en termes d'obtention d'autorisation. Il ne restait donc qu'une seule option : les campagnes vers Bossut et Nethen (Grez-Doiceau)."

Comment présenter le parcours ? "En un mot, c'est bucolique! Il n'est jamais plat mais n'est pourtant pas très vallonné puisque pour la grande distance, on est à un peu plus de 70m de D+. On a une première montée en pavés sur le début, une fois passé le Grand Royal. Et une autre, quand on quitte Nethen, sur un sol pas trop évident, où un bon joggeur peut faire la différence. À noter que les joggeurs se retrouveront sur les hauteurs de nos campagnes, et donc pourront être exposés au vent."

L'autre mission, sur le terrain, est le balisage du parcours "Nous serons trois pour faire cela. C'est un volet important puisqu'il faut bien aiguiller les joggeurs. Chaque carrefour doit donc être balisé. On place idéalement une flèche à l'avance, pour prévenir du changement de direction. Il faut ensuite trouver l'endroit le plus visible dans le carrefour, pour mettre une autre flèche. Parfois, il n'y a aucun support, alors nous devons placer un piquet ou un autre dispositif en fonction de la configuration des lieux. Et enfin, à la sortie du carrefour, on met une autre flèche qui confirme la bonne direction."

Ce n'est pas tout. "Sur les longues lignes droites, on met de temps à autre une flèche pour rappeler qu'ils sont dans la bonne direction."

Quand deux distances, comme ici à Hamme-Mille, sont proposées, il y a aussi la bifurcation. "C'est le plus délicat, il faut bien faire comprendre aux participants quelle direction prendre pour aller sur la bonne distance. Un panneau visible et compréhensible est nécessaire, ainsi que des rappels pour confirmer le bon choix."

Côté pratique, Un ravitaillement en eau est prévu sur la grande distance, il y a des vestiaires et douches, de la petite restauration aussi.

Infos : Bernard Kempinaire 0475 834 816 ou efcf.h1000@gmail.com; Florence Defresne 0479 302 131 ou ap.efacf.hm@gmail.com

Adresse : rue René Ménada 12 à Hamme-Mille.