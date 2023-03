Sébastien Carlier : "Mélin aura quelque chose à jouer au tour final"

Les Mélinois restent donc à six unités du leader et il ne leur aura pas manqué grand-chose pour revenir "mais il n’y a pas photo et je pense que Walhain est à sa place car c’est une belle équipe, avoue l’ancien stéphanois. Cela dit, on est aussi à notre place car on livre un excellent deuxième tour où l’on n’a toujours pas connu la défaite. Si on avait réussi à battre Walhain, cela aurait pu leur mettre un petit doute et ça se serait peut-être joué jusqu’au bout. À présent, on peut toujours compter sur un faux-pas de leur part tandis que n’aurions plus droit à l’erreur, mais notre adversaire a tout en mains pour être champion dans dix jours. Je le répète, le principal était qu’il ne puisse pas fêter son titre chez nous."

Après un repos bien mérité puisque la compétition fait relâche, il restera deux matches à disputer (à Grez puis à Incourt) afin de bien préparer le tour final car même si l’équipe devait passer à côté de la troisième tranche, elle décrocherait son ticket via le classement. "Si on reste concentré de la sorte et par rapport à nos prestations depuis ces douze matches sans défaite, je pense qu’on aura quelque chose d’intéressant à jouer dans ce tour final", avance le résidant de Ramillies de 35 ans.

En attendant, il n’y a pas entrainement ce jeudi et le groupe sera laissé au repos ce week-end avant de reprendre mardi prochain pour préparer les dernières échéances en championnat.