P3B : L’AFC Braine veut finir la saison avec fierté

Les joueurs de l’AFC Braine-Waterloo ont décroché le plus large de leurs trois succès de la saison face à Nivelles B (4-1). "Je pense qu’on a livré un très bon match, surtout en première mi-temps, et on a fait ce qu’il fallait au niveau de la mentalité", apprécie Romain Thienpont dont la formation (7 points sur 12) revient en forme là où d’autres formations n’ayant plus rien à jouer lâchent complètement. "Et dire qu’on ne s’est pas mal défendu pendant 80 minutes lors de la défaite contre Etterbeek. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on a vécu une saison compliquée avec beaucoup de matches qu’on aurait dû gagner, et pas mal de gens ont un peu baissé les bras. Moi, je n’aime pas perdre et il y a une sorte de fierté de ne pas se contenter de deux victoires contre le dernier, la volonté de bien terminer avant un bel exode et un tout autre projet pour le club."