P2 : Ophain annonce l’arrivée de Charles Druet, troisième recrue en vue de 2023-2024.

Charles Druet est la troisième recrue d’Ophain en vue du prochain exercice. Cet attaquant a, par le passé, été actif à Ganshoren, Soignies, Stade Everois et Wemmel. "Il rejoint nos rangs pour apporter toute son expérience ainsi que son sens du but, qui n’est plus à démontrer", a expliqué le club sur son compte Facebook.