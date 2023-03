Marc Warnant plus en phase avec les mentalités

Marc Warnant prendra congé du football provincial à l’issue de la saison. "J’ai 56 ans et je ne me sens plus en phase avec la mentalité des gens qui jouent à ce niveau-là. Les joueurs font la loi et il faut être psychologue et accompagnant en plus d’être coach. Je ne m’y retrouve plus et ce n’est pas typique à Huppaye ni à qui que ce soit, mais c’est un sentiment général. J’ai repris ici pendant trois ans, je ne le regrette pas, mais je comprends pourquoi j’avais déjà arrêté" , sourit l’intéressé dont la formation se rend ce dimanche à Incourt en match d’alignement. "Malgré le succès à Chastre, on n’a pas eu le déclic dans la manière comme je l’imaginais. Ce sera un match serré qui se jouera sur pas grand-chose. Se motiver n’est pas facile car on est à la fin d’un cycle mais si on gagne les trois matches abordables qu’il nous reste, on est sûr d’être dans le Top 5."