Les U15 de Lasne-Ohain champions: "C’est mérité sur l’ensemble de la saison" (vidéo)

Et les Villersois n’étaient pas disposés à offrir le titre sur un plateau à leurs voisins. Les jeunes lasnois ouvraient rapidement la marque (1-0), mais Villers allait remettre un coup de pression en égalisant en deuxième mi-temps (1-1). Les visages se crispaient du côté des supporters lasnois qui scrutaient leur chrono en permanence. Finalement, au coup de sifflet final, c’était la délivrance et la fête pouvait commencer.

Un titre amplement mérité au vu des chiffres: 14 victoires, 2 défaites et 3 partages à ce jour. Les jeunes lasnois ont aussi inscrit 69 buts (meilleure attaque de la série) pour seulement 13 encaissés (meilleure défense). "Sur toute la saison, on mérite ce titre, lançait avec un grand sourire Nicolas Hemelhof qui décroche son premier titre comme coach. Ce n’était pas du tout prévu à la base, mais au fur et à mesure des matchs, on a vu qu’il y avait de la qualité dans ce groupe et donc la possibilité d’être champion."

Un titre synonyme de concrétisation pour tout un club. "C’est le travail de plusieurs années qui porte ses fruits, soulignait Gilles Stéphany. Ça fait longtemps qu’il n’y a plus eu de titre au niveau de l’école des jeunes, cinq ans exactement. On a entamé un processus il y a plusieurs années et aujourd’hui, c’est l’ensemble de l’école des jeunes qui est mise à l’honneur. C’est un travail d’ensemble et tous les voyants sont au vert. J’espère que cela va continuer."

Un titre qui en appelle d’autres… "On espère effectivement qu’il y en aura d’autres. Les U17 et U19 sont actuellement en position pour y arriver aussi."

Quant au coach, il espère leur avoir appris la base de tout sport collectif. "C’est de jouer en groupe et je ne parle pas uniquement des onze joueurs présents sur le terrain, mais du groupe dans son ensemble. C’était un groupe très réceptif et ça a bien matché. Je suis content."