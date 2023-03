Quart-temps: 21-11 / 20-10 / 19-17 / 21-4

Oostens H. 3; Dahmouch Z; Hennuy 3; Vandam 0; Roland S.10; Denayer A.8; Ndozi-Miala G.1; Tursugian M.5; Jorion K.9; Martinez J.4, Vandermousen J.2

C'est un Thodoris Alexandridis dépité que l'on retrouvait après la rencontre. " Malheureusement on ne peut pas dire qu'il y ait eu match ce soir. Nous sommes arrivés avec beaucoup d'absents pour affronter une équipe du podium, donc on ne peut pas vraiment dire que l'on nourrissait beaucoup d'espoirs. Je regrette malgré tout la prestation de mes joueurs qui ont vite abandonné et n'ont pas toujours pris les bonnes décisions sur le terrain. On est descendu avec 4 joueurs U18, ce qui explique certaines erreurs, cependant finir une rencontre de basket sans inscrire le moindre shoot à 3 points à notre époque, est impensable. Nous l'avons pourtant fait, regrette le coach nivellois d’origine grecque.

Notre interlocuteur a donné pas mal d'opportunités à sa jeune garde, avec pour résultat un quatrième quart à sens unique. "Ceci est anecdotique précise-t-il, le match était plié bien avant, et celà à permis à nos U18 d'emmagasiner un peu d'expérience contre une très belle équipe."

Nivelles vit une saison compliquée après avoir dû remanier complètement un noyau qui était aux portes de la R1 la saison passée. Pour compliquer un peu plus la tâche, les Aclots ont enregistré tour à tour le départ à l'étranger de Lekeux, les blessures et absences à répétition de Hennuy et Ndozi, la récente blessure de Van Rysseghem et l'abandon de Callerami.

Pour compléter le tout, Jorion a annoncé son départ la semaine prochaine pour poursuivre sa carrière professionnelle à l'étranger. L'opération maintien est donc loin d'être assurée.

La dernière place devrait être celle de l'Union Liège, mais il y a toujours cinq clubs qui se battent pour ne pas descendre, en comptant Ensival, Liège, Arlon et Brainois. Les deux premiers ont des matchs de retard et devraient se détacher mais on regardera attentivement les résultats de ce week-end, avec un certain Brainois - Union Liège et Liège - Arlon.