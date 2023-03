Balle pelote : Sébastien Potiez démissionne de son poste de président président de la Fédération des Jeux de Paume WB

Celui-ci avait déjà été administrateur précédemment, de 2018 à 2020, il avait alors aussi remis sa démission avant de se représenter aux élections le 16 mai 2021.

Deux clans s'opposaient lors de ces élections de 2021. D'un côté les anciens administrateurs, de l'autre des plus jeunes candidats au pouvoir regroupés dans le "Renouveau FJPWB". Sept membres du Renouveau ont été élus, six anciens. Tous les postes clés au sein de la fédération étaient revenus aux membres du Renouveau, par sept voix contre six.

Les choses ont changé depuis. Joël Mercier, secrétaire de la FJPWB, s'estimant fort peu soutenu lors des organisations de la fédération, a remis sa démission en juillet 2022. Il a été remplacé par Olivier Carly, du groupe des anciens. Eric Bremeels, trésorier, ne supportait plus l'ambiance et les conflits au sein de l'organe d'administration. Il a lui aussi remis sa démission. Le Nivellois Jean-Marie Dupont lui a succédé. C'est maintenant le président Sébastien Potiez qui quitte l'OA.

Valentin Ergot veut une restructuration

Ce n'est peut-être pas tout. Valentin Ergot, membre de l'OA francophone mais aussi président de la Fédération nationale, menace lui aussi de remettre sa démission. Il estime que malgré les efforts qu'il a consentis, les choses ne bougent pas, ou pas suffisamment. Il veut donc une restructuration rapidement. Ce 18 mars a lieu l'assemblée générale de la FJPWB. Il a, d'initiative, envoyé un ordre du jour bis aux clubs avec un point ajouté à l'ordre du jour officiel. "Lancement d'une procédure de restructuration des fédérations pilotées par Valentin Ergot."

Il demande le soutien des clubs. S'il ne l'obtient pas, il quittera ses fonctions. Ce point a toutefois peu de chance d'être abordé, puisqu'il n'est pas inscrit officiellement.

Il a détaillé les raisons de sa démarche via un site internet ( restructurationoudemission.be) dans lequel il indique que "le monde ballant est mal en point, il décline d'année en année à tous points de vue, économiquement, au niveau de la formation des jeunes, au niveau du nombre de clubs. Depuis plus de 20 ans, on constate ce déclin et on ne fait rien pour y remédier."

Le monde ballant compte environ 3 600 membres et 115 clubs. "Nous sommes un sport ancré dans la culture belge. Notre fédération rassemble plus de membres que mal d'autres fédérations."