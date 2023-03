Michaël Colla, futur T2 d’Ophain: "La suite logique de mon capitanat"

Cela fait déjà un petit temps que le capitaine d’Ophain affirme vouloir arrêter. Cette saison a d’ailleurs été difficile pour le joueur, surtout en première partie de saison depuis sa blessure en septembre. Depuis, il a repris sa place sur le terrain. "Les mois d’octobre à décembre ont été très pénibles. J’ai eu du mal mentalement à rester concerné. Mais je suis content de rejouer. Déjà l’année passée, je voulais arrêter mais Romuald m’avait présenté le projet de cette saison en me disant que j’allais avoir plutôt un rôle dans le vestiaire que sur le terrain. J’avais été emballé par le propos. C’est la suite logique de mon capitanat depuis 13 ans. Certains joueurs m’ont aussi demandé de rester dans le groupe encore un an. Ça m’a conforté dans mon choix."

Un rôle surtout mental

Pour son prochain défi, Michaël Colla a déjà une vision de ce qu’il pourrait apporter à l’équipe. Pas question de remplacer le T1, son but sera de renforcer la cohésion d’équipe. "J’aimerais être le relais entre les joueurs et le coach. Je veux qu’il y ait une vraie ambiance dans l’équipe et je pense que cette ambiance-là, elle passe par un T2 qui sait faire le lien entre les deux et qui essaie d’apaiser tous les conflits, de gérer les discussions et les interrogations. C’est plutôt un travail social mais je trouve ça important, explique le capitaine. Le but, c’est de créer un vrai groupe pendant au moins un an. Parce que c’est dans ses moments-là qu’on retrouve le meilleur de chaque joueur."

Mais avant cela, il reste encore une saison à terminer. En gagnant la première tranche, Ophain s’est déjà qualifié pour le tour final. L’occasion pour le capitaine de terminer sa carrière de joueur en beauté. "En tant que joueur, j’aimerais offrir un baroud d’honneur avec une montée. Après en tant que coach, le rôle sera le même, que ce soit en P1 ou en P2. Si on termine la saison en P1, on jouera le maintien et plus si possible. Si c’est en P2, c’est pour jouer la tête."