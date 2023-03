Le tour des clubs du BW en P1 et P2

Succès tardif contre Ixelles (2-0). "On a géré tout en ayant eu dur à trouver les filets mais les filles se sont remotivées à la pause et ont livré une deuxième mi-temps incroyable", précise Ethan Laby (T1).

Chastre B

Joli succès contre Ohain, 2-1. "Même si on aurait pu mettre plus de buts face à un adversaire qui occupe quand même la troisième place, les filles ont montré ce qu’on a travaillé cette saison", savoure Léo Noemi (T1).

Lasne-Ohain

Off-day à Chastre. "C’est le plus mauvais match qu’on ait jamais fait, souffle Olivier Minsart (T1). Alors qu’on est capable de proposer un foot champagne, c’était de l’eau plate et il y avait plus d’envie en face."

Jodoigne

Le taf a été fait contre Maccabi: 4-0. "Ce n’était pas du grand football mais plutôt un match de fin de saison, souligne Gilles Marko (T1). Je retiens surtout qu’on n’ait pas pris de but et le triplé de Bertrand."

Wavre-Limal

Bon réveil face à Boitsfort (4-2). "On prend deux goals rapides puis on a remis les pendules à l’heure, elles prennent une rouge à 1-2 et on a livré une seconde période complète", lance Mehdi Chakroun (T1).

Nivelles

Défaite 3-1 au BX. "On est mal rentré dans le match avec une première période pas terrible, analyse Frédéric Jankowska (T1). On a mieux réagi à la reprise mais on rate l’occasion de revenir dedans sur penalty."

Provinciale 2

Lasne-Ohain B

Succès 0-1 à St-Michel. "Après quelques rectifications tactiques, on a dominé tout le match et on y a mis la manière, mais le résultat est hyper court car on n’a pas de finisseuse", note Paulo Guimaraes (T1).

Jodoigne B

L’équipe a inversé la tendance contre Ronvau (3-2). "C’était compliqué mais on a la chance de faire 1-2 avant la mi-temps puis on a pris le dessus à l’envie et au mental", apprécie Pierre Haerlingen (T1).

Ronvau

Chaumont a raté le coche en première période à Jodoigne. "À 0-2, on a une latte rentrante qui n’est pas validée, on prend ensuite deux goals évitables et on s’est un peu découragé", note Guillaume Lengelé (T1).