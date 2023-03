L’abnégation incourtoise a fini par payer !

Héros de cette fin de rencontre, Benjamin Somville a libéré les siens et égalisé dans les arrêts de jeu. "C’était mon premier but de la saison et il rapporte notre tout premier point. Quand le ballon est rentré dans les cages, j’ai directement senti une forme de libération et de soulagement dans l’équipe. Nous avons dû patienter si longtemps que nous avons fêté ce partage comme il se doit et surtout comme si nous avions gagné car il faut bien avouer que si une formation méritait de l’emporter, c’était bien Incourt", raconte le futur kinésithérapeute.

Moins bonne défense et pire attaque de la série, les valeureux incourtois ont repris du poil de la bête depuis la reprise de janvier. Le travail porte ses fruits comme l’arrivée du nouveau coach Jean-Luc Fergloute semble avoir apporté une nouvelle dynamique et un élan plus positif à une équipe qui n’a jamais baissé les bras malgré quelques scores fleuves. "J’étais un peu sceptique au début car c’était quand même notre troisième coach de la saison mais l’état d’esprit globalement défaitiste a fait place à une meilleure cohésion de groupe, une mentalité de guerriers et une envie d’aller chercher des points. On se tire tous vers le haut et on récolte les fruits de nos investissements", renchérit celui qui a été formé à Walhain et qui est ensuite passé par Zaventem et le RJ Wavre.

Et si le premier point superbement engrangé en appelait d’autres ? Le programme des coéquipiers du meilleur étoilé incourtois Benjamin Somville renseigne en effet encore des confrontations face à Bierges, Ottignies, le Stade Everois B, Schaerbeek B et Boitsfort B. "Je pense qu’on peut aller chercher quelque chose à Bierges ce week-end malgré quelques défections, pareil contre Ottignies. Il faut qu’on continue sur cette belle dynamique et c’est en tout cas très positif pour la saison prochaine."

Un prochain exercice qui se fera sans Benjamin Somville car il a décidé de quitter le club. Il se cherche un nouveau défi à relever.