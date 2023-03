Beauvechain n’est plus qu’à un point du titre

Samedi dernier, les Aviatrices ont battu les Waterloo Lion’s (2-0) dans le match décisif pour l’attribution du titre. "Vu l’enjeu, il y avait pas mal de pression. On a vu du bon football mais aussi des périodes un peu plus brouillonnes des deux côtés. Mais au final, on a bien travaillé en équipe et la victoire fut à la clé grâce à notre mental."

Reste à terminer le travail dans dix jours. "Un nul nous suffirait puisqu’on a trois points d’avance tout en sachant que Waterloo rencontrera Ixelles qui n’est pas toujours facile à jouer. Au niveau du classement, ça devrait aller pour nous, mais il faudra rester sérieux pour finir en beauté. Ce sera plus compliqué de ramener du monde un dimanche matin, d’autant qu’on a déjà bien fêté la victoire, le week-end passé, mais on retournera de toute façon à Beauvechain pour faire la fête entre nous."

Grosse déception pour Waterloo

Les Waterlootoises ont donc concédé leur deuxième défaite de la saison face à Beauvechain. "Les chiffres sont là mais ce résultat est dur à avaler car on a dominé et bien joué au foot, mais on est battu sur deux coups du sort, explique le coach, Manu Kanyinda. Beauvechain finira probablement par une victoire et on sera deuxième. C’est une grosse déception sur ce match et pour le titre mais pas sur une saison qui reste énorme pour un projet qui a démarré il n’y a pas longtemps."