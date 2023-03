Walhain champion en P2: "L’esprit de groupe a fait la différence" (photos)

Deux titres consécutifs, "c’est assez rare dans une carrière et c’est vraiment gai d’avoir pu le fêter chez nous. Rejoindre la P1 était l’objectif quand on a créé l’équipe il y a trois ans. On n’avait pas pu beaucoup jouer en raison du Covid la première année mais sur les suivantes, on a donc été championnes en P3 et en P2."

La performance est d’autant plus belle que la formation des Boscailles n’avait perdu qu’un seul match en P3 et qu’elle est toujours invaincue sur le terrain cette saison. "Notre seule défaite (NDLR: sur tapis vert contre l’Union SG) est intervenue en raison des lumières et des lignes mal tracées. Sur les matches joués, on n’a aucune défaite, pas loin de deux cents goals marqués et seulement quinze encaissés. Le côté un peu négatif, ce sont les cinq forfaits d’équipes adverses qui ont provoqué un manque de rythme car on est parfois restées quatre semaines sans jouer."

Cela explique les résultats un peu plus serrés des dernières semaines. "Nous avons aussi accumulé les blessures assez sérieuses et le mauvais temps a provoqué l’annulation de certains entraînements. Du coup, c’était parfois difficile de tenir pendant nonante minutes."

Mais les Walhinoises ont fait bloc. "L’esprit de groupe fait notre force avec les anciennes qui encadrent bien les novices, et c’est ce qui a fait la différence. Ces novices nous ont bien aidées quand on n’avait pas de remplaçantes. Elles étaient quatre, il y a dix jours, contre Auderghem, et c’est grâce à leur gnac et à la mentalité de l’équipe qu’on s’est imposées 2-0. Là, il nous reste deux matches. En tant que battantes, on veut tout gagner jusqu’au bout mais l’idée est aussi de donner davantage de temps de jeu aux novices qu’elles n’en ont eu dans des matches importants."

Le club se prépare pour l’élite provinciale. "Le niveau de la P1 a un peu baissé mais on verra en fonction de l’évolution des matches. Le but sera de vivre une saison tranquille et terminer dans le milieu du tableau sera déjà bien. On bosse déjà depuis deux à trois semaines pour renforcer le noyau avec quatre ou cinq éléments d’expérience, mais il faudra trouver un équilibre car on ne veut pas mettre les novices de côté."