(25-18, 23-25, 25-23, 18-25, 15-9).

Les Guibertins se déplaçaient sans leur libéro, Jean Gevelle, retenu par ses occupations professionnelles. Benjamin Tomasetti, blessé au coude, était, lui aussi, absent. Romain Collignon était venu prêter main-forte à l’équipe, comme libéro. Thomas Maquet, absent la semaine précédente à Floor-F, prenait place sur le banc. Arthur Lechien et Benjamin de Wergifosse occupaient le poste quatre.

Herman Vleminckx choisissait de débuter la rencontre sans libéro, avec les centraux aussi en réception. "Cela n’a pas trop mal fonctionné. Ce n’est pas à ce niveau que nous avons perdu le set initial", indiquait Benjamin de Wergifosse, le capitaine d’équipe.

Herman Vleminckx revenait avec une composition plus classique pour le deuxième set. Romain Collignon montait au libéro. "Nous avions en face une bonne équipe. Nos centraux, Florent Collignon et Jonas Renson ont fait énormément de points. Thomas Maquet est monté à l’attaque au deuxième set. Il a bien joué. Personnellement, j’étais surtout là pour la réception et la défense", indiquait encore Robin de Wergifosse.

Les deux équipes étaient très proches l’une de l’autre avec des moments forts de part et d’autre. "Nous n’avons pas su mettre assez d’intensité au service et en défense pour faire la différence."

Au tie-break, après avoir été menés 6-1, les Guibertins sont revenus à 8-8. Le gain d’un rallye avec un block sur Martin Joguenne a redonné du tempo à l’équipe visitée. Du côté de Guibertin, on a accusé le coup.

Guibertin n’a donc pas pu prendre sa revanche sur le résultat du match aller.