La RUTB, une équipe taillée pour la N1 quoiqu’il arrive

Le club est toujours dans la course au tour final, sans pour autant y avoir déjà validé son ticket, et tout en sachant que les récents résultats ont récemment sorti les Tubiziens du Top 5, la direction de la RUTB, va entamer la préparation de la prochaine saison, avec des incertitudes d’un point de vue sportif, mais une volonté affirmée de préparer une équipe qui sera prête à évoluer en D1 Amateur en cas de montée, comme l’explique Olivier Langendries, directeur à la RUTB. "Le fait qu’on ne soit pas encore fixés sportivement quant au fait que nous serons en D2 ou en D1 la saison prochaine retarde quelque peu nos discussions avec les joueurs. Car oui, je reste convaincu que nous avons encore une belle et bonne chance d’accrocher ce tour final et comme on l’a quasi vécu la saison passée, pourquoi pas une montée vers la D1. Mais on ne s’affole pas en coulisses. On n’a pas pour habitude à la RUTB d’annoncer des transferts en février ou en mars. Il est clair que nous avons l’objectif sportif d’aller en D1. Mathématiquement c’est encore possible et nous allons donc, dans les semaines à venir, nous préparer en fonction de cet objectif et construire une équipe qui en cas de montée sera compétitive, et dans le cas où on ne monte pas, nous permettra de jouer encore un peu plus le haut de tableau la saison prochaine en D2."

"Nous ne sommes pas en position idéale actuellement, mais tout est encore possible"

Même si les résultats suivent un peu moins ces dernières semaines, et encore un peu plus après la défaite subie à domicile face à Ganshoren le week-end dernier, qui aura eu pour conséquences d’écarter la RUTB du Top 5, Olivier Langendries continue de croire à la montée. "C’est sûr que nous ne sommes pas en position idéale actuellement, mais tout est encore possible. Il reste neuf matchs lors desquels on peut encore faire la différence. On a un calendrier pas forcément évident qui nous attend et ce dès ce week-end avec le déplacement à La Louvière, mais nous avons assez d’expérience au sein du groupe que pour faire face à la pression et émerger au moment opportun. Jusqu’à présent, nous avons souvent manqué de réussite, que ce soient avec des blessures et des absences à répétition, où sur le terrain via des moments où on manque de chance. Nous avons encore notre sort entre les mains et on sait que lorsque la pression montera un peu, nos joueurs répondront présent."