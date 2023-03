Deux finales de Coupe de Brabant pour célébrer ses 30 ans, le Speedy Mont-Saint-Guibert est aux anges !

Laurent Verhelle a vu ses équipes porter haut les couleurs guibertines. "Nos U21 ont été la chercher. On est heureux car on avait une trentaine de U18 et on se demandait comment gérer la saison. On a eu alors l’idée de mettre les U18 seconde année avec l’équipe U21. Là, on est premiers virtuels du championnat. La saison est belle !"

La P1 a pris sa revanche sur le Royal IV qui l’avait battu en championnat. "J’ai vu un super état d’esprit. Bon à la maison, on a toujours du public. C’est toujours bruyant avec les Blue Goons, un groupe composé par des gars de la P3 et des jeunes. Mais en déplacement, je ne sais pas ce qui se passe. Quand on regarde nos individualités et notre potentiel, je reste parfois sur ma faim en déplacement et je me demande ce qui nous manque. Mais on a bien géré à Ixelles."

Les finales auront lieu les 1er et 2 avril à Uccle. Les matchs messieurs devraient avoir lieu le samedi.

Un anniversaire en mai

Le 28 mai, le club et ses 140 membres célébreront ses trente années d’existence. En plus de la soirée (sur le thème des années’90), un tournoi 3x3 réunira plus tôt les anciens et actuels joueurs.

Le club souhaite également réunir tous ses acteurs (joueurs, comitards, bénévoles) pour une immense photo souvenir.

Le Speedy est entre de bonnes mains pour ce jeune président de 51 ans: "Avec des Sempels ou Lust, on s’entoure de gars qui connaissent le basket. On a aussi une nouvelle trésorière qui s’investit bien. Notre ADN est familial, on veut grandir sainement."