Capitaine Detry va quitter le navire grézien : "Je ne peux plus rien apporter au club"

Déjà fortement hésitant la saison dernière, il a à nouveau pesé le pour et le contre et son choix est maintenant officiel: il va quitter son club de cœur. "J’ai l’impression d’être arrivé au bout d’un cycle, j’ai tout connu à Grez-Doiceau en y ayant endossé plusieurs casquettes mais là, j’ai le sentiment que je ne peux plus rien apporter au club. Même si nous sommes toujours en course pour le tour final, j’aurais préféré partir sur un titre ou un dénouement plus positif mais il faut pouvoir l’accepter."

Formé à Limal et passé par Tubize, OHL et Wavre avant de débarquer à Grez, le portier de 26 ans n’a pas non plus envie de faire la saison de trop. La mise en retrait d’une figure comme Sergio Palavicino a quant à elle terminé de convaincre notre interlocuteur qu’il était temps de passer à autre chose. "Forcément, une somme de choses peut également expliquer mon choix. Je ne me reconnais plus dans certaines valeurs du club et je suis assez sceptique par rapport à son avenir à court terme. J’ai l’impression que la structure et les fondations solides constituées il y a quelques années se disloquent et j’ai peur d’assister à un énorme remue-ménage au sein du noyau actuel avec le départ de pas mal de cadres. Le club a aussi perdu beaucoup de bons formateurs ainsi que l’incontournable Grez de Folie et le départ de Sergio Palavicino risque de faire de gros dégâts", analyse Thomas Detry.

Monument du club, le jeune homme y a vécu de beaux comme de moins bons moments. "La montée en P1 via le tour final lors de la saison 2015-2016 ainsi que le titre en P2 lors de la saison arrêtée en mars 2020 resteront des souvenirs inoubliables. A contrario, la descente en P2 en 2017 et la rencontre perdue aux tirs au but contre le Sporting Bruxelles lors du tour final la saison dernière ont été des moments plus compliqués psychologiquement. Je ne remercierai jamais assez le club de Grez et les nombreuses personnes rencontrées pour tout ce qu’ils ont fait pour moi et des personnages comme le président Pascal Vanden Bosch, David Derumier, Christian Servais, Hassan Riani ou encore Sergio Palavicino auront toujours une place à part."

Compétiteur dans l’âme, Thomas Detry étudie actuellement toutes les possibilités qui s’offrent à lui pour la saison prochaine. "J’aime les défis et les challenges, souligne le joueur. Je suis ouvert à toute proposition qui va réellement me motiver et où l’équilibre vie professionnelle, vie de famille et amusement me satisfera. Si ce n’est pas le cas, je pourrais tout aussi bien arrêter ma carrière ou aller jouer en Abssa avec des potes."